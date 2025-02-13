الوفود الشعبية تبدأ بالوصول من كافة المحافظات الى العاصمة عمان لاستقبال سيد البلاد - صور وفيديو

وقدمت الوفود من محافظات المملكة ومدنها وقراها لاستقبال الملك وولي العهد تأكيدا على الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك ، والتأكيد على رفض الأردنيين لتهجير أهالي القطاع وتمسكه بأحقية سكان القطاع بالبقاء على أرضهم .
وبدأت شوارع العاصمة عمان تزدان بالأعلام ووصول الوفود الشعبية ، مكللين بالبهجة والفخر والكبرياء للاحتفاء بقدوم الملك ، مزينين اكتافهم بالأعلام الأردنية والشماغ الأردني ، مؤكدين على دعمهم وولائهم اللامتناهي لقرارات الملك والثقة المطلقة برؤيته وحكمته .
الفعاليات الشعبية في جميع محافظات المملكة تتجهز مبكراً باتجاه العاصمة عمان لاستقبال جلالة الملك بعدسة مندوبي إذاعة الامن العام في المحافظات #الوكيل_الاخباري #الأمن_العام #الملك_عبدالله_الثاني pic.twitter.com/fc0IH1sjLX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 13, 2025
مسيرة من جرش لاستقبال جلالة الملك#الوكيل_الاخباري #الملك_عبدالله_الثاني pic.twitter.com/4bdOtc3IJ1— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 13, 2025
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