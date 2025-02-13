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الوفود الشعبية تبدأ بالوصول من كافة المحافظات الى العاصمة عمان لاستقبال سيد البلاد - صور وفيديو

جانب من الاستعدادات الشعبية لاستقبال جلالة الملك وولي العهد
جانب من الاستعدادات الشعبية لاستقبال جلالة الملك وولي العهد
الخميس، 13-02-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت الوفود الشعبية منذ ساعات الصباح الباكر بالتوافد من كافة محافظات المملكة  تمهيداً لاستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بعد رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملف تهجير أهالي قطاع غزة .اضافة اعلان


وقدمت الوفود من  محافظات المملكة ومدنها وقراها لاستقبال الملك وولي العهد تأكيدا على الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك ، والتأكيد على رفض الأردنيين لتهجير أهالي القطاع وتمسكه بأحقية سكان القطاع بالبقاء على أرضهم .

وبدأت شوارع العاصمة عمان تزدان بالأعلام ووصول الوفود الشعبية ، مكللين بالبهجة والفخر والكبرياء للاحتفاء بقدوم الملك ، مزينين اكتافهم بالأعلام الأردنية والشماغ الأردني ، مؤكدين على دعمهم وولائهم اللامتناهي لقرارات الملك والثقة المطلقة برؤيته وحكمته .







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