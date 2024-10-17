بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين

الوكيل الإخباري - بعد أقل من شهر على إغلاق منصات وهمية - غير مرخصة - تعمل بمجال التداول بشكل مفاجئ والتسبب بخسائر مالية كبيرة للأردنيين، استيقظت المملكة على تعرض شريحة واسعة من المواطنين لعملية احتيال ونصب واسعة تحت ما يسمى منصات للاستثمار مما ألحق بهم خسائر فادحة.

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ضجة على مواقع التواصل بعد خسارة أردنيين لأموالهم بمنصات تداول وهمية