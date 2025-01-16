 
الخميس 2025-01-16 02:26 م
 

بعد اعلان الاتفاق .. انخفاض كلف الشحن البحري ببورصة لندن وتوقعات بانتعاش ميناء العقبة

بضائع في ميناء العقبة
بضائع في ميناء العقبة
الخميس، 16-01-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة 
 قال الخبير البحري الدكتور عاطف المعايطة بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون له تأثير مباشر على حركة الملاحة البحرية العالمية ، لا سيما وأن الحوثيين أعلنوا في وقت سابق أن وقف الحرب على غزة سيوقف الهجوم على السفن التجارية في باب المندب.اضافة اعلان


وبين المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" بأن توقف إطلاق النار سيحول منطقة باب المندب من منطقة حمراء إلى منطقة برتقالية خلال اليومين القادمين ، وذلك حتى البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، الذي سيعيد منطقة باب المندب إلى منطقة خضراء خلال أيام .

وبين بأن أجور وكلف الشحن انخفضت في بورصة لندن اليوم الخميس عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ، وهي التي شهدت ارتفاعاً في الأشهر الماضية بسبب استمرار الحرب على غزة ، واستمرار مهاجمة السفن في باب المندب .

ولمّح المعايطة إلى أن الأسعار في الأردن ستنخفض خلال الأشهر القادمة ، حيث تنقسم البضاعة الواردة إلى الأردن إلى ثلاث أصناف ، صنف مخزن في الموانئ ، وصنف في الطريق إلى الأردن ، وصنف موصى عليه من قبل التجار ، حيث يأمل المعايطة أن تكون البضائع القادمة بعد ذلك أقل تكلفة على التاجر بسبب انخفاض كلف الشحن ، الأمر الذي سينعكس على أسعار بيع البضاعة في السوق الأردني .

كما أشار إلى أن عملية إعادة إعمار غزة ستمر عبر ميناء العقبة ، أي أن حركة التجارة في الميناء ستشهد انتعاشاً واضحاً في الفترة القادمة ، إضافة إلى أن إعادة إعمار سوريا ستمر من الميناء أيضاً ، وهي فرصة لنمو التجارة بشكل كبير ، خاصة مع موقع ميناء العقبة الاستراتيجي ، والذي يربط الأردن بعدد من الدول المجاورة .
 
gnews

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