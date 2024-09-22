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بفضل التقنيات والتطور .. الأردنيون يعزفون عن عمرات الشركات

الكعبة الشريفة
الكعبة الشريفة
الأحد، 22-09-2024 11:32 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية محمد الحوري إن القطاع يشهد حالة ركود كبيرة بسبب عزوف الأردنيين عن حجوزات العمرة من خلال المكاتب.اضافة اعلان


وبين الحوري لـ "الوكيل الإخباري" بأن عدداً من العوامل ساهمت في تدهور الإقبال على الحجوزات وعلى رأسها التأشيرة السنوية لدخول المملكة العربية السعودية ، والتي تسببت باستغناء المواطنين عن مكاتب العمرة وحجز برامج العمرة بأنفسهم .

وفي التفاصيل فإن المواطن وحين حصوله على التأشيرة السنوية من الجانب السعودي فهو وبدلاً من التوجه لمكاتب الحج والعمرة لحجز برامج العمرة ، فإنه يقوم بتنظيم وترتيب رحلته الخاصة بنفسه من أجل أن يقلل تكلفة الرحلة مادياً، كأن يقوم بحجز المواصلات "براً أو جواً" ومن ثم التوجه نحو تطبيقات حجوزات الفنادق لتأمين السكن في مكه والمدينة ، وهو الأمر الذي ساهم في خفض الإقبال على مكاتب الحج والعمرة بشكل ملحوظ .

ولفت إلى أن نسبة الإقبال على الحجوزات في مكاتب الحج والعمرة لا تتجاوز  20% من حجوزات الموسم الماضي .
 
gnews

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