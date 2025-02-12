 
الأربعاء 2025-02-12 07:22 م
 

جلالة الملك يصل إلى أرض الوطن ظهر الخميس وسط دعوات لاستقبال شعبي حاشد

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 04:11 م
الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن يصل جلالة الملك إلى أرض الوطن ظهر يوم غد الخميس ، بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى جلالته خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وعدد من القطاعات الأخرى، وكان آخر لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اضافة اعلان


وتعد هذه الزيارة محورية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية، حيث شهدت مباحثات جلالة الملك مع ترامب اهتماماً شعبياً وإعلامياً واسعاً على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشعب الأردني عودة جلالته، انتشرت دعوات واسعة لتنظيم استقبال شعبي حاشد في مطار ماركا العسكري، وذلك بمشاركة العديد من الفعاليات الشعبية والمواطنين. هذه الدعوات تؤكد على دعم الشعب الأردني المستمر لقيادته الهاشمية ووقوفه خلف مواقفه الثابتة في حماية مصالح الأردن وأبنائه.

كما أكدت الدعوات على الدعم الكامل لمواقف جلالة الملك فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى الأردن ومصر.
 
gnews

أحدث الأخبار

تحت عنوان "هاشمي يا عز العرب".. زين تجدد الوقوف خلف الملك وتشارك في الاستقبال الشعبي

أخبار محلية تحت عنوان "هاشمي يا عز العرب".. زين تجدد الوقوف خلف الملك وتشارك في الاستقبال الشعبي

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية ورشة حول آلية نشر إعلانات الوظائف على الموقع الإلكتروني الحكومي

ارشيفية

فلسطين لجنة حماية الصحفيين: 85 صحفيا استشهدوا بحرب إسرائيل على غزة

كتائب القسام

فلسطين ويتكوف: حماس لن تكون جزءا من السلطة في غزة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة التجارة

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

فلسطين حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الهدنة

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك ومجموعة موانئ ابو ظبي توقعان مذكرة تفاهم لإدارة خدمات وتشغيل مركز جمرك الماضونة)

العيسوي يعزي الماضي والتلاهين

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الماضي والتلاهين



 




الأكثر مشاهدة