دون عمولات وتتيح السحب مجاناً.. بطاقات جديدة لمنتفعي صندوق المعونة

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

أعلنت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب عن البدء باستبدال بطاقات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ببطاقات جديدة بميزات إضافية.

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وأوضحت الطيب لـ "الوكيل الإخباري" ان البطاقات الجديدة معفية من عمولات السحب والاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصراف الالي لسبعة بنوك وكذلك تتيح البطاقة لحامليها السحب من خلال مكاتب البريد الاردني مجاناً بدون أي عمولات مع التمتع بخصومات عند التسوق من المؤسسات المدنية والعسكرية وكريم هايبر ماركت.



وقالت الطيب إن عملية الاستبدال مجانية وبدون اي تكاليف اضافية حيث انها تتم بسلاسة مطلقة مع بقاء البطاقة القديمة فعالة لحين استبدالها تسهيلاً على المنتفعين .



وبينت ان عملية الاستبدال جاءت بموجب ابرام عقد جديد مع شركة فيزا.



ودعت الطيب جميع المنتفعين من صندوق المعونة التوجه إلى مكاتب البريد لاستبدال بطاقاتهم.