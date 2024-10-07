عريقات لـ برنامج الوكيل: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإبادة بحق الفلسطينيين منذ عام - فيديو

الوكيل الإخباري- أكد الخبير والمحلل العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد واصف عريقات أن الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته في ظل هذه الروح التي أظهرتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال عريقات اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي من رام الله، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن جيش الاحتلال ارتكب العديد من المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين في قطاع غزة وخاصة أنه لم يواجه أي جيش أمامه، لافتا إلى أن مجازر الاحتلال تشبه جرائم العصابات وهي جرائم موثقة بالصور والفيديو والشهود.



وأضاف أن المقاومة استطاعت في معركة "طوفان الأقصى" كسر قوة الردع لجيش الاحتلال في 7 أكتوبر 2023 ولم يتعافى مما جرى منذ عام كامل، عدا عن هروب 2 مليون مستوطن في مناطق غلاف غزة وعدم نيتهم العودة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المهاجرين من إسرائيل وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاحتلال وضربة قوية لوجودها في المنطقة.



وأشار عريقات إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أثبت للعالم أن كيان الاحتلال لا يستطيع الدفاع عن نفسه دون أي مساعدة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.



وبيّن أن أهداف إسرائيل من حربها على قطاع غزة ولبنان ودول المنطقة لن تستطيع تغيير ما جرى في 7 أكتوبر الماضي، وأن الحرب لا تزال مستمرة رغم كل الخسائر التي لحقت بإسرائيل على الرغم من فشل الاحتلال بتحقيق أي من أهدافه في غزة.

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