"مستقلة الانتخاب": معان والبادية الأعلى تصويتا.. وكسل في دوائر عمان وإربد

الوكيل الإخباري-
أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة ان عملية الاقتراع بدات بانسيابية لافتة، وان هناك التزام بنسبة 100% في مسالتين لافتتين.
وتابع ان ما ينقصنا هو نسب المشاركة المرضية حتى يعكس مجلس النواب المقبل تمثيل شرائح واسعة من المجتمع الاردني، والانتخابات العامة بدون نسب مشاركة مرضية ستجعل الامر محبط، وهذه التجربة الجديدة ندعو المواطنين لاختبارها بموضوعية وحياد والحكم بعد ان نرى مخرجات صناديق الاقتراع واداء مجلس النواب المقبل الذي سيكون منضبطا ضمن اطار حزبي وليس عمل فرديا طغى على عمل المجالس السابقة.
وبين : في الدورات الانتخابية السابقة كانت دائرة كعمان الثالثة التي تضم 800 الف صوت لا تزيد نسبة المشاركة عن 10 % وهذه الكثافات السكانية عندما لا تكترث بالمشارك بالانتخابات طبعا ستظل نسب الاقتراع غير مرضية للراي العام وغير مرضية لكسب ثقة الناخبين، ونسعى من الهيئة اعادة بناء الثقة مع الناخب وحفظ ارادته الحرة وتأمينها من التلاعب وان تكون العملية خالية من العيوب وان حدث الخطأ ان يذهب من قام به لينال حسابه.
وذكر الاعلان المستمر عن الاجراءات وغيرها يهدف لاطلاع المواطن على كل جديد وكل ما تقوم به الهيئة على عدة مستويات. صادقون فيما نقول ونفعل ونحمي ارادة الناخبين.
وأوضح ان المخالفات تبدا بالتصاعد مع الساعات الاخيرة قبيل اغلاق الصناديق وصباحا سجلت جريمة انتخابية في معان ويجري التعامل معها حيث تم تسريب اوراق اقتراع مختومة خارج احدى المراكز الانتخابية وهذه جريمة انتخابية فيها عقوبات رادعة، وقامت الاجهزة المعنية بايقاف 8 اشخاص بتهم مختلفة.
وختم: علينا مكافحة شراء الاصوات التي تبتز حاجات الناس الاساسية وتزاود على لقمة عيشهم من المهم ان يدرك المواطن ان اختياره الانتخابي يصنع المستقبل.
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