 
الإثنين 2024-12-16 02:16 م
 

نقابة الألبسة: إقبال متوسط على شراء الملابس .. والطرود البريدية تضر بالقطاع

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 02:01 م
الوكيل الإخباري-   كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان بأن الطلب خلال الفترة الماضية على الملابس الشتوية متوسط ولم يرتفع بشكل ملحوظ .اضافة اعلان


وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الجمعة البيضاء أو ما يسمى بالـ "black Friday" شهدت نوعاً من النشاط والإقبال على محال الألبسة بسبب العروض وانخفاض الأسعار في هذه الجمعة العالمية .

وعزا علان السبب في انخفاض الإقبال على شراء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية لإقبال المواطنين على الشراء عبر الطرود البريدية ، والشراء من خلال المواقع والتطبيقات العالمية .

ولفت علان إلى أن الحركة عبر الطرود البريدية نشطة بشكل ملحوظ ، حيث اتسعت رقعة هذه المواقع والتطبيقات لتصل إلى نحو 20-30 موقعاً وتطبيقاً يتيح خدمة الشراء من حول العالم ، دون أن تجد الحكومة حلولاً لهذه الطرود البريدية التي تساهم في خفض الحركة الشرائية على محلات الملابس والأحذية والأقمشة .
 
gnews

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