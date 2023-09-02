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السبت، 02-09-2023 01:06 م

أنشيلوتي ساخراً.. لن أخفض راتبي لضم مبابي

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الوكيل الإخباري -  أكد المدرب كارلو أنشيلوتي أنه ليس لديه استعداد أن يخفض راتبه مع ريال مدريد حتى يتمكن النادي من التعاقد مع النجم كيليان مبابي.

قال المدرب الإيطالي تصريحات نشرتها صحيفة مدريد زون متعجباً من طرح هذه الفكرة، موضحاً: ""تسألني عن إمكانية تخفيض راتبي من أجل ضم مبابي؟ سأقول لا".

وأبدى المدرب الإيطالي اندهاشه، متسائلا: "ما هذه الأسئلة؟".

وأضاف: "لا أعرف ما علاقة راتبي بقدوم مبابي إلى هنا، وعموما لن أتكلم عنه، لأنه ما يزال لاعبا في باريس سان جيرمان، ونحن نحترم الجميع".

وتابع: "لم أقتحم أذهان الجماهير، وكمشجع لفريقي، أعمل بحماس كبير، فكل منا لديه أحلام وتطلعات، أنه سيكون موسما استثنائيا".

واختتم: "سعيد للغاية بقوام الفريق، نواجه بعض المشاكل، لكن لدينا بدائل لأي لاعب، وريال مدريد لديه الإمكانيات لمنافسة الجميع".

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