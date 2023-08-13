الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم - جدول

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

رقم قياسي .. كم بلغت درجة الحرارة بعمّان الساعة 1 ظهراً ؟

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

حملة للتوعية بآثار التدخين السلبي على الأطفال

شاهد : عاصفة غبارية في المفرق - فيديو

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

50 % ارتفاع مبيعات المكيفات بسبب موجة الحر (ممثل قطاع الكهربائيات)

الأحد، 13-08-2023 02:15 م

بيلينغهام يضع أولى بصماته ويقود ريال مدريد للفوز على بلباو

82023139364885757750 (1)


الوكيل الإخباري -  وضع الوافد الجديد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، بصمته الأولى مع ريال مدريد، وقاده للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد، السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وافتتح البرازيلي رودريغو أول أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد بالدوري في شباك بلباو، في الدقيقة 28 بتسديدة قوية استقرت على يمين الحارس، ثم سجل بيلينغهام، الذي انضم للريال هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت 103 ملايين يورو، الهدف الثاني في الدقيقة 36، من تسديدة رائعة.

وهذا هو أول هدف يسجله الدولي الإنجليزي في مباراة رسمية مع الريال.

وبشكل عام، قدم بيلينغهام أداء جيدا في لقاء اليوم، ليساهم في فوز الريال وحصده أول ثلاث نقاط في بداية مشواره لاستعادة لقب الدوري الإسباني من الغريم برشلونة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023139463302607686

بونو يرد على موقف ريال مدريد

820231393725162447419

بايرن ميونخ يسقط بثلاثة أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألماني

82023139121982962065

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع بديل حارسه كورتوا

82023139225420039168

الحوامدة : 80 % من جماهير الوحدات تؤيد المشاركة بالملحق الآسيوي

820231385840245401756

الكشف عن قائد توتنهام الجديد

820231385537107581841

المغرب - حكم بسجن برلماني وصحفي بعد فضيحة تذاكر مونديال قطر

أخبار متعلقة
820237144834320313209

بانتظار إشارة.. ريال مدريد يحدد قيمة أول عرض لضم مبابي

8202359141768937107

مدريد يحدد موعد ظهور مبابي بالرقم 9

7202329132936204429773

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو

7202324104910233490503 (1)

ريال مدريد يستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد

720231891436157813433

زيادة في الإيرادات.. ريال مدريد يعلن عن ميزانيته السنوية

72023179488538141881

ريال مدريد يجدد لنجل زيدان