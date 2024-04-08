أنشيلوتي: ليس لدينا قلق وبيلنغهام قادر على صناعة الفارق

الوكيل الإخباري - تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في العاشرة من مساء غدا الثلاثاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة نظرا لقوة الفريقين.



قال أنشيلوتى خلال المؤتمر الصحفي: " الشيء المهم هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. كان لدينا الوقت الكافي للتحضير للمباراة وأنا واثق من أننا سنقدم أفضل ما لدينا غداً للمنافسة، في العام الماضي أمام مانشستر سيتي لم نلعب بالشخصية ولا الشجاعة، المُعاناة والتوتر هو بمثابة الوقود بالنسبة لي.



تابع مدرب ريال مدريد تصريحاته: " هذا العام ليس لدينا بنزيما، ولكننا واجهنا ذلك بالكثير من الحركة في الهجوم. عدم تثبيت المراكز في الأمام قد يكون أحد مفاتيح المباراة، يتمتع جود بيلنغهام بالحيوية، وهو قوي بدنيًا للغاية إنه يسجل الكثير، ويخلق مساحات من خلال حركته ولكنه يساعدنا أيضًا كثيرًا دفاعيًا.



أكد أنشيلوتي: " تشكيل الغد لن تكون مُفاجأة ، ستكون لديّ شكوك في لاعب واحد وسأقرر غدًا،4 لاعبين يواجهون خطر الإيقاف نحن لسنا قلقين على الإطلاق ، إذا حصلوا على بطاقة صفراء، فسيلعب لاعب آخر مباراة الإياب لا داعي للقلق."

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