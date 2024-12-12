يوتيوب يتيح الدبلجة التلقائية بالذكاء الاصطناعي لأكبر عدد من صناع المحتوى

وتهدف ميزة "auto-dubbing" إلى زيادة وصول المحتوى إلى جمهور عالمي وتعزيز التفاعل عبر الثقافات المختلفة.
وأكدت يوتيوب تركيزها على القنوات التي تقدم محتوى معرفياً أو معلوماتياً، مثل المحتوى التعليمي أو الطهي أو الحياكة وغيرها، على أن يتم توفير الميزة لأنواع أخرى من المحتوى في المستقبل القريب، وفقاً لما ورد في موقع "ذا فيرج" المعني بالتكنولوجيا.
وتعتمد الدبلجة على لغة الفيديو الأصلي، فإذا كان الفيديو باللغة الإنجليزية، فسيترجم إلى لغات مثل الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإيطالية، الإسبانية، الإندونيسية، اليابانية، والبرتغالية.
أما إذا كان الفيديو الأصلي بإحدى هذه اللغات، فستُنتج يوتيوب دبلجة باللغة الإنجليزية فقط.
وبالنسبة للقنوات المؤهلة، تُنشأ الدبلجة تلقائياً عند تحميل الفيديو، مع خيار للمبدعين لمعاينتها قبل نشرها، بالإضافة إلى إمكانية إزالتها أو حذفها لاحقًا، كما هو موضح في مستند دعم الميزة.
وتعتمد ميزة الدبلجة الصوتية التلقائية على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من شركة غوغل، لمحاكاة الصوت البشري، ومع ذلك، أوضحت يوتيوب أن "الميزة لا تزال في مراحلها الأولى ولن تكون دائماً مثالية".
يُذكر أن يوتيوب كشفت للمرة الأولى عن أداة الدبلجة الصوتية التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال فعالية VidCon العام الماضي، وبدأت اختبارها على نطاق محدود مع مئات من صناع المحتوى في يونيو (حزيران) 2023.
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