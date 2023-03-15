أول تعليق لهالاند بعد الخماسية.. ولماذا عاتب غوارديولا؟

الوكيل الإخباري - علق إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على تسجيله 5 أهداف خلال فوز فريقه العريض أمام ضيفه لايبزيغ بسباعية نظيفة، مساء الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "هذه أمسية كبيرة، أولا أنا فخور باللعب في تلك المسابقة، أنا أحبها، وأن أسجل 5 أهداف لنفوز (7-0)، فهذا شيء مذهل".



وعن هدفه المفضل بين الأهداف الخمسة التي سجلها أوضح: "أنا مشوش بعض الشيء، أتذكر التسديدات، لكنني شعرت بالإرهاق بعد الاحتفال بالأهداف".



وأضاف: "نقطة قوتي هي تسجيل الأهداف، سجلت العديد منها اليوم، بقرارات سريعة حيث أسدد الكرة في المكان الذي لا يتواجد به الحارس".



وعن استبداله في الدقيقة 63 واصل تصريحاته: "أخبرته (المدرب بيب غوارديولا) برغبتي في تسجيل سداسية، لكن ماذا يمكن أن أفعل؟".



وتطرق إلى خطة مانشستر سيتي قائلا: "نلعب على الضغط، خاصة على أرضنا يتوجب علينا الركض والضغط، كنا جيدين للغاية في استعادة الكرات، وفي رأيي، يجب أن نقوم بذلك بصورة أكبر".



وختم: "يجب أن نواصل الاعتماد على الضغط بصورة أكبر، حينها تتولد مساحة أكبر للاعبين بين الخطوط للعب بها، بالمقارنة بين العام الماضي والآن، يمكننا اللعب بمهاجم في الخلف، وهذا ما أحاول القيام به".



يذكر أن هالاند بات أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في دوري الأبطال بعمر 22 عاما و236 يوما، محطما رقم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعمر 22 عاما و352 يوما.



ووصل هالاند إلى 30 هدفا في دوري الأبطال في عدد من مباريات أقل من أي لاعب آخر طوال المسابقة، وذلك في 25 مباراة، متخطيا رقم الهولندي رود فان نيستلروي (34 مباراة)، علما بأن النجم النرويجي وصل إلى 33 هدفا في "التشامبيونز ليغ".

اضافة اعلان

ملاعب