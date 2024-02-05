الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد الجوية تُحذر المواطنين : اجواء باردة جدا ً

بيان صادر عن وزارة الصحة

اطلاق مبادرة "نحن معا اقوى" لتطوير التعليم الدامج في إربد

الغذاء والدواء: قطاع الشاورما من القطاعات الأعلى خطورة

اشتباكات وتفجير كبير بمدينة غزة

15 وفاة من حوادث المدافئ منذ بداية الشتاء وأبرزها تركها مشتعلة أثناء النوم

جيش الاحتلال : إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

الملك والرئيس الإماراتي يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

خمسة شهداء في دير البلح وخان يونس

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء

الإثنين، 05-02-2024 03:44 م

إصابة جديدة ترعب ريال مدريد

220245111916315642704 (1)


الوكيل الإخباري - تعرض أحد اللاعبين البارزين في ريال مدريد، للإصابة خلال المشاركة ضد أتلتيكو، أمس الأحد، في الجولة 23 من الليجا.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، تفاجأ عندما سئل في المؤتمر الصحفي عقب الديربي عن الحالة البدنية لكامافينجا.

وأجاب المدرب الإيطالي "لا أعلم أي شيء حول كامافينجا، لكن يبدو أنها مجرد ضربة".

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي لم ير كيف ذهب كامافينجا إلى غرفة الملابس، بإيماءات مؤلمة ومقلقة.

وغادر كامافينجا، ملعب البرنابيو، وهو يعرج، وجرى فحصه من قبل الخدمات الطبية للميرنجي.

وأوضحت ماركا أن إصابة كامافينجا تأتي في ركبته اليمنى، وهو نفس المكان الذي أصيب فيه، وغاب بسببه لمدة شهرين.

وذكرت أن كامافينجا كان مجبرا عقب الإصابة الأولى، على ارتداء ضمادة مرهقة في المباريات والتدريبات.

وشددت الصحيفة "إصابة كامافينجا في ركبته، ترعب ريال مدريد في الوقت الحالي".

ويعد كامافينجا من اللاعبين الذين صرح أنشيلوتي بأنه سيعتمد عليهم لتعويض النقص العددي في قلب الدفاع، كما أنه يلجأ إلى توظيفه أحيانا في مركز الظهير الأيسر.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22024511415454263036

حكومة هونغ كونغ تتدخل في أزمة ميسي

220245145435886251170 (1)

إعلان خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

220245135149740654433

ذهبية وبرونزيتان للتايكوندو الأردني في بطولة الفجيرة

220245103244739043348 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

220245105049405607295

موسى التعمري يحدد المتسبب بإصابته ويتوعده بالرد

220245115056823012225

الاتحاد الاردني: هدفنا الحصول على لقب كأس آسيا

أخبار متعلقة
120241613253892076098

الريال يرفض التفاوض مع مبابي.. ويطالبه بضمانات

1202416111351968385909

نجم برشلونة: سأصفع فينيسيوس وأحطم وجهه

120241512332691352511

ديكو يحسم مستقبل تشافي مع برشلونة

1202414235418404441470 (1)

سوبر فينيسيوس.. ريال مدريد يفترس برشلونة في السعودية

1202414102418311466731

ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو ناري بالسوبر الإسباني الليلة

120249102555785133005

ريال مدريد يحط رحاله في الرياض