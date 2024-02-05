إصابة جديدة ترعب ريال مدريد

الوكيل الإخباري - تعرض أحد اللاعبين البارزين في ريال مدريد، للإصابة خلال المشاركة ضد أتلتيكو، أمس الأحد، في الجولة 23 من الليجا.



ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، تفاجأ عندما سئل في المؤتمر الصحفي عقب الديربي عن الحالة البدنية لكامافينجا.



وأجاب المدرب الإيطالي "لا أعلم أي شيء حول كامافينجا، لكن يبدو أنها مجرد ضربة".



وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي لم ير كيف ذهب كامافينجا إلى غرفة الملابس، بإيماءات مؤلمة ومقلقة.



وغادر كامافينجا، ملعب البرنابيو، وهو يعرج، وجرى فحصه من قبل الخدمات الطبية للميرنجي.



وأوضحت ماركا أن إصابة كامافينجا تأتي في ركبته اليمنى، وهو نفس المكان الذي أصيب فيه، وغاب بسببه لمدة شهرين.



وذكرت أن كامافينجا كان مجبرا عقب الإصابة الأولى، على ارتداء ضمادة مرهقة في المباريات والتدريبات.



وشددت الصحيفة "إصابة كامافينجا في ركبته، ترعب ريال مدريد في الوقت الحالي".



ويعد كامافينجا من اللاعبين الذين صرح أنشيلوتي بأنه سيعتمد عليهم لتعويض النقص العددي في قلب الدفاع، كما أنه يلجأ إلى توظيفه أحيانا في مركز الظهير الأيسر.

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