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السبت، 23-03-2024 02:44 م

الأرجنتين تهزم السلفادور بثلاثية

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الوكيل الإخباري - في غياب قائدها ليونيل ميسي، فازت الأرجنتين بطلة العالم على السلفادور بثلاثية نظيفة، يوم السبت في مباراة دولية ودية في فيلادلفيا، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا.

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وعلى ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" التابع لنادي فيلادلفيا إيغلز في دوري كرة القدم الأمريكية، افتتح المدافع كريستيان روميرو التسجيل في الدقيقة 16 بكرة رأسية إثر ركنية لعبها المخضرم أنخل دي ماريا.

وضاعف لاعب الوسط إنسو فرنانديس النتيجة من مسافة قريبة على باب المرمى (42)، قبل أن يضيف جيوفاني لو سيلسو الثالث مطلع الشوط الثاني، بعد جملة جميلة بين دي ماريا والمهاجم لاوتارو مارتينيس (52).

ويغيب ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والمحترف راهنا مع إنتر ميامي الأمريكي، عن مباراتي السلفادور وكوستاريكا المقررة في لوس أنجلوس الأسبوع المقبل، بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه خلال فوز فريقه على ناشفيل 3-1، في كأس أبطال كونكاكاف هذا الشهر.

ومنح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الفرصة للشابين أليخاندرو غارناتشو وفالنتين باركو.

 

ملاعب

 

 




 

 


 

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