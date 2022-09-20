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الثلاثاء، 20-09-2022 01:49 م

الاتحاد: تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا ستطرح إلكترونياً

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الوكيل الإخباري - أعلنت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم سمر نصار، امس الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا التي ستقام في عمّان يوم 17 تشرين الثاني المقبل إلكترونياً.

وقالت نصار عبر برنامج "الكابتن" ، إنه "سيتم طرح حزماً خاصة للعائلات وطلاب المدارس لحضور مباراة الأردن وإسبانيا"، مؤكدة ترتيب فعاليات للجمهور الأردني خلال مباراة الأردن وإسبانيا.

وأشارت نصار إلى ترتيب مباراة ودية أخرى للمنتخب الوطني خلال شهر تشرين الثاني.

نصار أوضحت أن ستاد عمّان سيخضع للصيانة بتأهيل الأرضية والمدرجات والمرافق.

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