التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، سيدفع بالظهير الأيسر بالدي في مركز الظهير الأيمن.



وسبق أن جرب تشافي وضع بالدي في هذا المركز خلال مباراة سيلتا فيجو الماضية بالدوري.



وجاءت التشكيلة المتوقعة للفريقين، كالآتي:



برشلونة



حراسة المرمى: شتيجن.



الدفاع: بالدي - كوندي - جارسيا - جوردي ألبا.



الوسط: جافي - بوسكيتس - بيدري.



الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.



ريال مدريد



حراسة المرمى: لونين.



الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.



الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.



الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي

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