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الثلاثاء، 06-02-2024 02:55 م

التعمري عاد للتدريبات الجماعية والنعيمات يجرى تمارينه منفردًا

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الوكيل الإخباري - شارك جناح المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، الاثنين، والذي عانى من إصابة في تدريبات "النشامى" قبيل مواجهة كوريا الجنوبية في دور نصف نهائي كأس آسيا 2023.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير على ملعب العقلة في قطر، وشارك فيه التعمري الذي عانى من كدمة في منطقة الفخذ لا تزال آثارها موجودة، وأبدى جاهزية للمشاركة، بحسب "المملكة"

أما المهاجم يزن النعيمات فتدرب بشكل منفرد بسبب الإجهاد لكنه لا يعاني من الإصابة.

مدرب "النشامى" حسين عموتة تطرق خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إلى الإصابة الطفيفة الذي تعرض لها نجم الفريق جناح مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أواخر المباراة ضد طاجيكستان في ربع النهائي بالقول "ارتاح التعمري في اليومين الأخيرين لأنه مجهد وسيكون حاضرا في التدريبات اليوم وجاهزا لخوض المباراة".

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