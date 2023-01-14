الحسين إربد الأكثر نشاطا في إبرام التعاقدات مع لاعبين جدد

الوكيل الإخباري - بات فريق الحسين إربد أكثر الأندية نشاطا في إبرام التعاقدات مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023.



ونجح نادي الحسين في إبرام صفقات مؤثرة آملا في تعزيز صفوف فريقه لكرة القدم بحثاً عن القاب الموسم الكروي المقبل.



وأعلن الموقع الرسمي للفريق عن التعاقد مع المحترف الكاميروني بيتانغ الذي لعب في الموسم الكروي الماضي في صفوف فريق الوحدات، كذلك التعاقد مع اللاعب محمد الداود لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة.



وكشف النادي عن إجراء المزيد من المفاوضات مع لاعبين محليين وأجانب آملا في إبرام صفقات قوية ومؤثرة.

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كما يعتبر فريق الوحدات من الفرق النشطة في سوق التعاقدات، حيث تم الاتفاق مع عدد من اللاعبين المحليين بانتظار الإعلان عنها رسميا.



يشار إلى أن اتحاد كرة القدم لم يكشف حتى الآن عن مواعيد منافسات الموسم الكروي المقبل.

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