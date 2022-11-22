السعودية والأرجنتين.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ المواجهات والمشاركات في كأس العالم

الوكيل الإخباري - يحتضن استاد "لوسيل" اليوم الثلاثاء المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية والأرجنتين، أحد المرشحين بقوة للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022 قطر، في مستهل مشوارهما بالمونديال.



موعد مباراة الأرجنتين والسعودية:



سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الثلاثاء، مع مباراة تحبس الأنفاس بين منتخبي السعودية والأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة ساء اليوم بتوقيت الاردن ، على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C).



المجموعة الثالثة (C): وتضم إضافة إلى السعودية والأرجنتين، كلا من منتخبي، المكسيك وبولندا.



حكم مباراة اليوم بين الأرجنتين والسعودية



سيدير حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش، هذه المباراة المرتقبة، وسيعاونه مواطناه: توماش كلانتشنيك، وأندراج كوفاتشيتش.



الحكم الاحتياطي: السنغالي ماغويت ندياي.



تاريخ مواجهات منتخبي السعودية والأرجنتين:



تقابل منتخبا السعودية "الصقور الخضر" والأرجنتين "التانغو او "الألبيسيليستي" أربع مرات سابقا، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية.



المباراة الأولى: كانت في يوليو 1988، ضمن منافسات بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، وانتهت تلك المباراة بالتعادل ألإيجابي (2-2).



المباراة الثانية: كانت في بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية أيضا في نفس العام 1988، لتحديد المركز الثالث، وانتهت بفوز "الألبيسيليستي" بهدفين من دون رد.



المباراة الثالثة: هو اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمع بين المنتخبين، وأقيمت في العشرين من أكتوبر 1992، في نهائي بطولة كأس الملك فهد، والتي تحولت إلى بطولة كأس القارات فيما بعد.



وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3-1)، وحملت ثلاثية "الألبيسيليستي" توقيع كل من اللاعبين، ليوناردو رودريغيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييغو سيميوني، بينما سجل السعودي سعيد العويران هدف "الأخضر" الوحيد.



المباراة الرابعة: استضاف استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة ودية بين المنتخبين السعودي والأرجنتيني في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.



ميسي واجه السعودية مرة واحدة



خاض النجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي يعول عليه الكثير في مونديال كأس العالم 2022، مباراة واحدة فقط أمام منتخب السعودية، وكانت في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.



بطاقة منتخب السعودية لكأس العالم "قطر 2022":



تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: 1956



تصنيف الفيفا: 51



المشاركات: 6



المدرب: الفرنسي إيرفي رونار



شارك الفرنسي إيرفي رونار (54 عاما) في كأس العالم 2018 عندما قاد المنتخب المغربي، لكنه لم ينجح في تخطي حاجز دور المجموعات أو الفوز في أي مباراة، تعادل في مباراة وخسر في اثنتين.



نجم الفريق: سالم الدوسري



يعد سالم الدوسري (31 عاما) من أبرز لاعبي المنتخب السعودي، خاض لاعب خط الوسط 66 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 17 هدفا.



أصبح المنتخب السعودي ضيفا شبه دائم على بطولات كأس العالم لكرة القدم، منذ مشاركته التاريخية الأولى في مونديال 1994.



فلم يغب "الأخضر" السعودي إلا عن نسختين فقط عامي (2010 و2014) من الثماني الأخيرة، وتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، في الأعوام: (1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).



إحصاءات الأخضر:



فاز المنتخب السعودي في 3 من أصل 16 مباراة بكأس العالم (تعادل مرتين وخسر 11 مرة)، وآخر فوز تحقق في آخر مباراة بدور المجموعات في مونديال روسيا 2018، على حساب نظيره المصري (2-1).



تتطلع السعودية أن تحقق انتصارين متتاليين في كأس العالم منذ 1994، وتتطلع أن تحقق الفوز في أول مباراة لها في دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.



أخفقت السعودية في التسجيل في 9 من 16 مباراة بكأس العالم، 56% وهي أعلى نسبة لمنتخب آسيوي خاض 5 مباريات أو أكثر في البطولة.



بطاقة منتخب الأرجنتين لكأس العالم "قطر 2022":



تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: 1893



تصنيف الفيفا: 3



المشاركات: 18



المدرب: الأرجنتيني ليونيل سكالوني



ليونيل سكالوني (44 عاما) الذي شارك لأول مرة في كأس العالم 2006 كلاعب، قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطل "كوبا أمريكا 2021"، لم يسبق لأي مدرب أرجنتيني أن فاز بكوبا أمريكا وكأس العالم.



قائد المنتخب: النجم ليونيل ميسي



يعد المهاجم ليونيل ميسي (35 عاما) أبرز لاعبي منتخب "التانغو"، أحرز الساحر الأرجنتيني 90 هدفا في 164 مشاركة مع منتخب بلاده.



أحرز ميسي ستة أهداف في نهائيات بطولة كأس العالم جميعها في دور المجموعات، ولم يتمكن من تسجيا أي هدف خلال 756 دقيقة في الأدوار الإقصائية من البطولة.



بلغت الأرجنتين نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة عشرة في تاريخها (1930، 1934، 1958، 1962، 1966، 1974، 1978، 1982، 1986، 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022).



وسيشارك منتخب "الألبيسيليستي" في نسخة 2022 للمرة الـ13 على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة بعد البرازيل (22) وألمانيا (18).



إحصاءات منتخب "الألبيسيليستي":



توج منتخب الأرجنتين مرتين بكأس العالم عامي (1978 و1986)، تعتبر إحدى 3 دول أمريكية جنوبية فازت باللقب إلى جانب كل من البرازيل (5 مرات) والأوروغواي (2).



نجح منتخب الأرجنتين في تخطي دور المجموعات 12 مرة في آخر 13 مشاركة، والاستثناء الوحيد كان في عام 2002.



خسرت الأرجنتين 3 من آخر أصل 5 مباريات بكأس العالم مقابل فوز وتعادل، بقدر ما خسرتها في 24 مباراة مجتمعة قبل ذلك مقابل 16 انتصارا و5 تعادلات، خسرت آخر مباراتين في نسخة 2018 أمام كرواتيا (0-3) وفرنسا (3-4)، وكانت أول مرة تخسر فيها في مباراتين متتاليتين بنسخة واحدة منذ عام 1994.

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