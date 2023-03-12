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الأحد، 12-03-2023 01:23 م

السلط يتعاقد مع خليل بني عطية

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الوكيل الإخباري - أعلن السلط الأردني، امس السبت، تعاقده مع خليل بني عطية لتدعيم الفريق بالموسم المقبل الذي ينطلق في مايو/أيار المقبل.

ووقع خليل بني عطية عقده في مقر النادي وبحضور رئيسه خالد عربيات.

وتم التعاقد مع خليل بني عطية بتوصية من المدير الفني عدنان عوض.
ويعتبر بني عطية مكسبا لفريق السلط لخبرته الطويلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

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ويستطيع بني عطية شغل مراكز الارتكاز والجناح الأيمن ويلعب أيضا خلف المهاجم.


وبدأ بني عطية مسيرته مع الفيصلي حيث مثله لسنوات طويلة وأحرز معه العديد من الألقاب المحلية.

ولعب بني عطية الموسم الماضي مع فريق الحسين إربد الذي حل ثالثا في دوري المحترفين.  

 

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