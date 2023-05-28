الفيصلي يلتقي الوحدات في فلسطين الاثنين

الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، في المباراة التي تجري في فلسطين في افتتاح منافسات بطولة القدس والكرامة.



ويشارك الفيصلي والوحدات في البطولة كممثلين عن الكرة الأردنية إلى جانب فريقي جبل المكبر وهلال القدس الفلسطينيين.



وتأتي هذه المشاركة الأردنية كدعم أردني للكرة الفلسطينية بشكل خاص والرياضة الفلسطينية بشكل عام.



ويلعب الفائز من مباراة الفيصلي والوحدات مع الفائز من مباراة هلال القدس وجبل المكبر في اللقاء النهائي الذي يقام يوم 2 الشهر المقبل.



وكان فريقا الفيصلي والوحدات وصلا إلى فلسطين وباشرا التدريبات استعدادا لخوض غمار منافسات البطولة.

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