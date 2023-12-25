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الإثنين، 25-12-2023 12:03 م

الكشف عن أسرع وأبطأ لاعبي برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن أسرع وأبطأ لاعبي برشلونة هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبرز رافينيا ورونالد أراوخو باعتبارهما أسرع لاعبي برشلونة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

ووصل اللاعب البرازيلي إلى سرعة قصوى بلغت 34.6 كم/ساعة، بينما تمتع المدافع الأوروجوائي بسرعة قصوى تبلغ 34.5 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن أراوخو وصل إلى هذه السرعة عندما تم توظيفه كظهير في بعض المباريات.

ومع استبعاد حراس المرمى، فإن اللاعبين "الأبطأ" في برشلونة هذا الموسم بدوري الأبطال، هم إلكاي جوندوجان (29.8 كم/ساعة) وإينييجو مارتينيز (29.9 كم/ساعة).

والمفارقة الغريبة، أن رافينيا وأراوخو أسرع لاعبين في صفوف برشلونة لديهما أسوأ أرقام في الفريق من حيث حجم المسافة المقطوعة في المباريات، إلى جانب أندرياس كريستينسن وإنييجو مارتينيز.

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