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الخميس، 18-05-2023 02:19 م

الكشف عن شعار كأس العالم 2026 (فيديو+صورة)

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن شعار بطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر إقامتها في كندا وأمريكا والمكسيك.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم الخميس، حضره رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو وعدد من نجوم كرة القدم.

وامتزج التصميم الجديد بشكل مبسط، بين صورة كأس العالم وسنة إجراء البطولة 2026.

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كما جرى خلال الحفل إطلاق حملة #WeAre26 (نحن 26)، التي ستتيح للأفراد والأماكن والمجتمعات فرصة لعب دور مهم في ترويج العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026.

 

وقال إنفانتينو، في كلمة له خلال الحفل: "هي صرخة مدوية تعبر عن اللحظة التي تتعالى فيها أصوات ثلاث دول وقارة بأكملها لتقول بصوت واحد: نحن متحدون كأسرة واحدة للترحيب بالعالم وتنظيم النسخة الأكبر والأفضل والأكثر شمولا في تاريخ كأس العالم".

 

وأضاف: "ستتيح هذه البطولة لكل بلد مضيف ولكل منتخب مشارك تدوين صفحته الخاصة في كتب تاريخ المونديال، وما هذه العلامة التجارية الفريدة إلا محطة من المحطات الرئيسية في الطريق إلى نسخة 2026".

ومن المنتظر أن تكشف اللجنة المنظمة للمونديال عن العلامة التجارية الرسمية لكل مدينة من المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة يوم 18 مايو الجاري، مما سيعزز طابع التنوع الذي تتسم به أول نسخة تضم 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

 

وستقام النسخة القادمة من كأس العالم في يونيو ويوليو 2026، وسيتم تتويج الأبطال يوم الأحد 19 يوليو 2026.

 

 

 

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