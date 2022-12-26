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الإثنين، 26-12-2022 02:37 م

المدن المستضيفة لكأس العالم للأندية في المغرب

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الوكيل الإخباري - استقرت اللجنة المنظمة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب على المدن المستضيفة لمباريات المسابقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اختيار المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية 2022، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط 2022.

شبكة "بي إن سبورتس" كشفت عن المدن المستضيفة، حين تم الاستقرار على مدينتين لاستضافة مباريات مونديال الأندية 2022.

وبحسب الشبكة القطرية الشهيرة، فإن مدينتا الرباط وطنجة هما من ستحتضنان مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وفيما يخص مباراتي نصف نهائي مونديال الأندية، فإن مدينة طنجة ستكون هي المسرح لهاتين المواجهتين المرتقبتين.

أما المباراة النهائية للبطولة، فستقام في ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية، الرباط، وذلك يوم 11 فبراير من العام المقبل.

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