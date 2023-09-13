المنتخب الوطني يخسر ودياً أمام أذربيجان

الوكيل الإخباري - خسر المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب أذربيجان بنتيجة هدفين لهدف خلال لقاء ودي جمعهما مساء الثلاثاء في العاصمة الأذرية باكو.



وجاءت المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تبدأ خلال تشرين الثاني المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.



وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الودية الأولى أمام منتخب النرويج بنتيجة 0-6 في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في أوسلو.

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