الهريفي يكشف عن الخطأ الذي وقع فيه 'رينارد' في تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا

الوكيل الإخباري - كشف لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، عن الخطأ الذي وقع فيه هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، في تشكيل الأخضر، أمام بولندا، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.



وقال الهريفي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر:" لازم نعترف أن مدربنا أخطأ في إدخال النجعي من البداية".



والجدير بالذكر أن المنتخب البولندي فاز على السعودية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس العالم.

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