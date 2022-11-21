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الإثنين، 21-11-2022 12:07 م

بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر.. المغرب يصدر قريبا معجما لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - تزامنا مع فعاليات مونديال قطر، يصدر المكتب المتخصص بالتعريب في المغرب في الأيام المقبلة معجما موحدا لمصطلحات كرة القدم.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية بأنه "تزامنا مع تنظيم فعاليات كأس العالم بقطر، ولأول مرة بدولة عربية، يصدر مكتب تنسيق التعريب (ألكسو) بالرباط، خلال الأيام المقبلة، المعجم الموحد لمصطلحات كرة القدم، بدعم من أكاديمية المملكة المغربية، ويشتمل على 906 مصطلحات باللغات الثلاث (الإنجليزية والفرنسية والعربية)، مرفقة بالتعاريف المناسبة، مع اعتماد المدخل الإنجليزي".

ونقلت الصحيفة عن عبد الفتاح الحجمري، مدير المكتب، قوله إن "المجال الرياضي عامة وكرة القدم خاصة يتميزان بوجود العديد من المعاجم المتخصصة التي تساعد المهنيين والمختصين والباحثين في الوطن العربي على التمكن من المصطلح والمفهوم المناسبين عند الاستعمال، وإنجاز البحوث".

وبالنظر إلى تنوع تجارب مختلف دول العالم في هذا المجال وغناها، يشير الحجمري إلى أنه "تبين أن وضع أداة معجمية مُتخصصة من شأنه أن يلعب دورا بالغ الأهمية على مستوى التعريف بهذه التجارب"، لافتا إلى وجود  " حاجة ماسّة إلى معجم حديث من أجل توحيد المصطلحات الخاصة بكرة القدم في الوطن العربي، وتوفير مرجعية علمية للباحث العربي تتضمن كل المصطلحات الحديثة المتداولة".
وأوضح مدير مكتب تنسيق التعريب المغربي أن "النواة الأولى لهذا المشروع كانت جزءا من مشروع القاموس العربي الموحّد للمصطلحات الرياضية، الذي عرض على اللجنة العلمية للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية سنة 2012، على هامش دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية التاسعة عشرة التي احتضنتها دولة الكويت سبتمبر 2012، ونال استحسانا كبيرا من طرفها".

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وأكد الحجمري أن المشرفين حريصون "على إعداد المعجم على وضع معيارين تتحقق بهما جودته، وهما: الدقة العلمية وسهولة الاستعمال، حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المهتمين".


كما أفيد بأنه جرت في ضبط المفاهيم والمصطلحات مراعاة الازدواجية "بين البعدين الدّولي والعربي في إطار ما يعرفه مجال الرياضة وكرة القدم خاصة من تطوّر عبر العالم، بالاستفادة من العديد من المصادر والمراجع والتقارير الدولية للوقوف على كافة المصطلحات والتعابير المرتبطة بهذه الرياضة".

 

 

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