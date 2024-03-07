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الخميس، 07-03-2024 02:37 م

بايرن ميونخ يربط مهاجمه ماتيس تيل بعقد طويل الأمد

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الوكيل الإخباري - مدد المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل عقده مع بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة، حتى عام 2029، وفق ما أعلن النادي البافاري الأربعاء.

وتم تجديد عقد المهاجم الفرنسي البالغ 18 عاما والذي كان سينتهي في صيف 2027، لمدة عامين وتحديدا حتى يونيو 2029.

وأكد تيل في بيان نشره بايرن أنه مستعد "لتقديم كل شيء من أجل هذا النادي وأنصاره".

وتابع "تمديد العقد يعني الكثير بالنسبة لي. لقد تعلمت الكثير في بايرن، سواء داخل الملعب أو خارجه. لقد أصبحت ميونخ موطنا لي ولعائلتي. أريد أن أسجل وأصنع الأهداف...".

ومن ناحيته، أكد المدير الرياضي لبايرن، كريستوف فرويند في البيان، أن ماتيس تيل هو لاعب "موهوب للغاية ومتعطش" ويعتبر مستوى لعبه "في سن الـ18 عاما أمرا مميزا".

وكان تيل وصل إلى ميونخ في يوليو 2022 وهو في سن الـ17 بعد 10 مباريات احترافية فقط بقميص رين الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بـ28 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين، دافع تيل عن بايرن في 59 مباراة، وسجل 13 هدفا وفاز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول.

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