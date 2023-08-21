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الإثنين، 21-08-2023 03:11 م

برشلونة يعلن انتقال لاعبه للدوري الهولندي

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الوكيل الإخباري -  أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، رحيل أحد اللاعبين غير المرغوب فيهم عن صفوفه بشكل رسمي، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع آيندهوفن، بشأن انتقال سيرجينو ديست إلى صفوفه (معارًا) حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، مع أحقية الشراء".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من البيع المستقبلي لسيرجينو ديست.. سيخوض اللاعب الأمريكي موسمه الثاني على التوالي، على سبيل الإعارة، بعدما جاء إلى النادي في صيف 2020 قادما من أياكس الهولندي".

 

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