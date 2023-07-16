برشلونة يفتح باب الهلال السعودي أمام نجمه

الوكيل الإخباري - لا يمانع نادي برشلونة بيع أحد نجوم الفريق لنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة البارسا تترقب عرضا من نادي الهلال لضم الجناح البرازيلي، رافينيا.



وأضافت أن النادي الكتالوني واللاعب البرازيلي، والمقربين منه لا يمانعون خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي.



ولفتت إلى أن رافينيا (26 عاما) يرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2027، ويتضمن شرطا جزائيا بمليار يورو.



وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من رغبة رافينيا في الاستمرار مع برشلونة، لكنه يترقب أيضا عرضا من الهلال ويدرك اهتمام أندية سعودية أخرى بضمه".



من جانبها، تنتظر إدارة برشلونة عرضا ماليا يناسب اللاعب والنادي، لإتمام الصفقة خلال آخر وشهر ونصف من موسم الانتقالات الصيفية.



يذكر أن رافينيا انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، شاملة الحوافز.



وكان اللاعب البرازيلي ركيزة مؤثرة في تتويج البارسا بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد غياب دام 4 سنوات.

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