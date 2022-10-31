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الإثنين، 31-10-2022 02:34 م

بوغبا يتعرض لانتكاسة جديدة ستبعده عن كأس العالم

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا، تعرض لانتكاسة وسيغيب عن كأس العالم الذي ينطلق في قطر الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة في صفحتها الرئيسة، يوم الاثنين، أن هناك مثلا فرنسيا يقول شيئًا كالآتي "ما تخشاه لن يحدث، بل أسوأ"، من يدري ما إذا كان بول بوغبا يعرفه أم لا، وما إذا كان سيحدث له في هذه الأيام، عندما انقلب عالمه رأسًا على عقب مرة أخرى. 

وأضافت "إذ إنه في اللحظة التي بدأ فيها لاعب خط الوسط الفرنسي يرى النور في نهاية النفق، ها هي محطة أخرى وتأجيل آخر ليضطر للغياب عن مباريات فريقه يوفنتوس وكأس العالم مع فرنسا بسبب إصابة في ركبته".

ويعاني لاعب خط وسط يوفنتوس من مشكلة جديدة تتمثل في إجهاد عضلي عانى منه (من المحتمل أثناء التدريب) وسيبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، ما يعني أن احتمال رؤية بوغبا في قميص يوفنتوس قبل فترة التوقف لكأس العالم أصبح ضعيفًا للغاية

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علاوة على ذلك، تستمر فرص بوغبا في أن يكون لائقًا لكأس العالم في التدهور مع هذه الانتكاسة الجديدة، إذ لم يتبق سوى أقل من أسبوعين قبل أن يواجه يوفنتوس لاتسيو في الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم يطير الجميع إلى قطر للمشاركة في المونديال.

والأهم بالنسبة لبوغبا الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا هو أن مديره الفني ديدييه ديشان سيعلن تشكيلة "الديوك" في التاسع من الشهر المقبل ومن المرجح غيابه عن التشكيلة النهائية.

وقال جيوفاني ألبانيز من صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" في تغريدة على حسابه في تويتر، إن هذه الإصابة الجديدة مرتبطة إلى حد كبير بالإصابة التي يعمل بوغبا على التعافي منها. 

ولم يظهر بوغبا، الذي عاد إلى التدريبات في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في مباراة هذا الموسم بعد إصابته في ركبته خلال مباراة ودية في لاس فيغاس ضد شيفاس. والآن، علينا الانتظار لفترة أطول.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يؤكد فيه يوفنتوس تجدد إصابة بوغبا بعد.

 

ملاعب 

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