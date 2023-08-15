بيع 10 آلاف قميص باسم هاري كين

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن "بايرن ميونخ حقق رقماً قياسياً جديداً عقب تعاقده مع المهاجم هاري كين قادماً من توتنهام".



ذكرت الصحيفة إنه بعدما حطم "البافاري" الرقم القياسي في سقف التعاقدات الخاصة به وللدوري الألماني بتعاقده مع كين مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، سجل رقماً قياسياً جديداً.



وأضافت: "منذ لحظة وصول الدولي الإنجليزي إلى ميونخ باع بطل ألمانيا 10 آلاف قميص باسم هاري كين في رقم قياسي غير مسبوق لمتجر النادي".

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وأشارت إلى أن عشاق النادي الألماني تسابقوا على شراء قميص الهداف التاريخي لـ "السبيرز" سواء من المواقع الإلكترونية أو من المتجر الرسمي للنادي فور إعلان البايرن عن التعاقد معه.



وأوضحت أن قميص كين يتم بيعه مقابل 150 جنيه إسترليني مع طباعة الرقم 9 واسم اللاعب الإنجليزي على القميص.

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