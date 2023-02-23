تشافي يكشف موقفه من عودة ميسي إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، أن باب النادي الكتالوني مفتوح أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة في أي وقت يشاء.



وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021 قادما من برشلونة، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد المقررة اليوم الخميس في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي، سئل تشافي عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة مجددا.



ورد المدرب الإسباني قائلا: "سبق وقلت إن برشلونة منزله والباب مفتوح أمامه، وبالتأكيد هذا بيته بلا شك، وسيكون مرحبا بأفضل لاعب في التاريخ".



وعن مواجهة مانشستر علق تشافي: "مواجهة مانشستر صعبة للغاية، إنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا، ويقدمون عملا جيدا مع (مدربهم) إريك تين هاج، وعلينا أن نظهر شخصيتنا وأسلوب لعبنا، وعقلية المنافسة في أوروبا".



وعن غياب بيدري وغافي عن مباراة اليوم قال تشافي: "أود أن أسلط الضوء على غياب ديمبلي أيضا، وبالطبع غياب بيدري وغافي مؤثر، لكن لدينا بدائل جيدة".

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