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الأحد، 28-05-2023 03:57 م

تشيلسي يصطدم بـ نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يحل فريق نيوكاسل يونايتد، ضيفا ثقيلا على تشيلسي مساء اليوم، الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023.

ويحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة تشيلسي ضد نيوكاسل يوناتيد في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الاردن .

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد، الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 13 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 67 هدفاً وتلقي 32.

بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة من 11 فوزا و16 هزيمة و10 تعادلات.

ويسعى نيوكاسل يونايتد للفوز بهذه الموقعة من أجل تعزيز رصيده من النقاط وإنهاء الموسم بصورة تليق به وإثبات أحقيته وجدارته بالتأهل لدوري الأبطال.

بينما سيحاول تشيلسي أن ينهي الموسم بشكل قوي لحصد الفوز والتقدم مركز واحد في الترتيب.

من جهته أكد ريس جيمس، الظهير الأيمن لفريق تشيلسي، أنه سيغيب عن مواجهة نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

وتعرض جيمس للإصابة في التدريبات ولن يتواجد في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل اليوم الأحد المقبل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى تشلسي خسارة واحدة في27 مباراة خاضها على ملعبه ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز حيث فاز في 20 وتعادل في 6 مباريات ، وفاز في آخر 9 منها منذ خسارته أمامه 0-2 في مايو 2012.

بينما يتطلع نيوكاسل إلى تحقيق الثنائية على تشلسي للمرة الاولى في الدوري منذ موسم 1986-87، وذلك بعد فوزه 1-0 في سانت جيمس بارك في نوفمبر.

وفاز نيوكاسل في 4 مباريات وتعادل بإثنتين في آخر 6 مباريات خاضها بالدوري الممتاز هذا الموسم في العاصمة لندن.

ولم يخسر تشلسي في آخر 12 مباراة خاضها على ملعبه ضمن الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز حيث فاز في 9 وتعادل في 3 مواجهات ، منذ خسارته 1-3 امام استون فيلا في 2001-02.

وفاز نيوكاسل بالجولة الاخيرة من الدوري الممتاز في 7 من آخر 8 مواسم، وكان الاستثناء الوحيد بخسارته على ملعبه 1-3 أمام ليفربول في موسم 2019-20.

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