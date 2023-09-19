تصرف نبيل لرونالدو تجاه طفل إيراني (فيديو)

الوكيل الإخباري - حقق قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حلم طفل إيراني لم يتمكن من مقابلته عشية مواجهة "العالمي" وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

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ونشر نادي النصر فيديو لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.



هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛 كـرة القـدم ليست مجرد لعبةهي أكبر من ذلك بكثيــر 💛 #النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP September 18, 2023

والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة "siuuu".





وكان الطفل الإيراني أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة ومستاء لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي تتواجد فيه بعثة النصر السعودي في العاصمة الإيرانية طهران، لمقابلة نجمه المفضل رونالدو.



وقد وصل نادي النصر إلى طهران في وقت سابق الاثنين، وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

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