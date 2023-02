حقيقة تجاهل رونالدو التصويت لميسي في جائزة الأفضل

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن حقيقة عدم تصويت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في اختيارات جوائز "الأفضل"، التي شهدت تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب 2022.



وزعمت الصحيفة البريطانية، أن "رونالدو لم يصوت في اختيارات جائزة الأفضل، رغم عدم وجود أي إعلان بشأن تجريده من شارة قيادة المنتخب البرتغالي".



وأضافت: "المدافع بيبي هو من صوت كقائد للمنتخب البرتغالي، واختار كيليان مبابي في المركز الأول، ووضع لوكا مودريتش وكريم بنزيما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب".



وودع رونالدو منافسات كأس العالم الأخيرة في قطر 2022 من دور ربع النهائي، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالمدرب فرناندو سانتوس وتعيين روبرتو مارتينيز بدلا منه.



وسبق وأن ألمح مارتينيز إلى تواجد رونالدو في خططه المستقبلية، رفقة المنتخب البرتغالي.



ويبدو أن أزمات منتخب البرتغال وعدم تحديد موقف كريستيانو رونالدو من الاستمرار في اللعب دوليا من عدمه جعلت قائد البرتغال ولاعب النصر الحالي يرفض التصويت.



كما يفضل رونالدو دائما الابتعاد عن المشاركة في الجوائز التي لا يكون طرفا فيها، وهو ما حدث في جائزة الكرة الذهبية التي قاطعها أيضا هذا العام وحسمها كريم بنزيما.



وظهرت جائزة "فيفا" للأفضل "The best" إلى النور انطلاقا من عام 2016، بعد أن كانت مدمجة مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.



ومنذ أن انفضت هذه الشراكة، قامت "فيفا" بإنشاء جائزتها الخاصة بصورة مستقلة، وهي جائزة الأفضل أو ما يعرف إعلاميا بـ "The best".



يذكر أن ميسي فاز بجائزة الفيفا "ذا بيست" 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019، ليعادل رقم الثنائي كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.

