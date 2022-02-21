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الإثنين، 21-02-2022 12:05 م

خصم الوحدات الآسيوي يصارع في مناطق الهبوط

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ملاعب - أنس عشا

تواصل جماهير الوحدات رصدها لخصوم الفريق في المجموعة الرابعة لدوري أبطال اسيا، والتي ضمت إلى جانب الأخضر فرق الفيصلي السعودي، السد القطري والفائز من مباراة الملحق بين ناساف الأوزبكي وبني ياس الإماراتي .اضافة اعلان



 
 
في الدوري السعودي لا زال الفيصلي عالقا بمراكز الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى حيث يحل بالمركز الـ 13 على سلم الترتيب بـ 21 نقطة، علما أنه تعادل في مباراته الأخيرة مع الرائد بدون أهداف .

 

وتعد المشاركة بدوري الأبطال الأولى للفيصلي والذي جاء بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بعد أن فاز على التعاون بالنهائي بنتيجة 3/2 .

 




 

 


 

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