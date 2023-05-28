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الأحد، 28-05-2023 04:13 م

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

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الوكيل الإخباري -  حسم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، مصيره مع النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة، علما بأن عقده ينتهي في موسم 2023-2024.

وقال ديمبلي، في تصريح لصحيفة "Telefoot" الفرنسية: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية في برشلونة، وآمل أن أصبح لاعبا عظيما جدًا هنا".

وأضاف: "لقد شجعت هذا النادي منذ صغري، وكنت دائما من جماهيره".

يذكر أن إدارة برشلونة تسعى لتجديد عقد ديمبلي في الصيف، كي تتفادى المماطلة التي حدثت من اللاعب الفرنسي عند تجديد عقده السابق.

ويتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة، وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وسينخفض إلى النصف (50 مليون يورو) في يوليو/تموز المقبل.

كما سيحصل ديمبلي على نصف مبلغ الشرط الجزائي، حال دفعه أي فريق بعد يوليو 2023.

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