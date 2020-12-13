الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 03:31 م

راموس يوجه رسالة للجماهير بعد حسم الديربي

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الوكيل الإخباري _ وجه الإسباني “سيرجيو راموس”، قائد فريق “ريال مدريد”، رسالة لجماهير الفريق الملكي. عقب الفوز على “أتلتيكو مدريد” بهدفين دون رد، أمس السبت، في الجولة 13 من الليجا.



ونشر “راموس” على حسابه الرسمي في تويتر، صورة له من “ديربي مدريد”. وكتب عليها: “النقاط الثلاث الخاصة بالديربي ستبقى في ملعبنا. قدمنا مباراة جماعية رائعة، وخرجنا بشباك نظيفة وانتصار عظيم”.

وسجل لـ”ريال مدريد” البرازيلي “كاسيميرو” في الدقيقة 15، و”يان أوبلاك” حارس “أتلتيكو مدريد” بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63.

يذكر أن انتصار الأمس رفع رصيد “ريال مدريد” إلى 23 نقطة في المركز الثالث من الدوري الإسباني. بينما ظل “أتلتيكو” في الصدارة بـ26 نقطة.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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