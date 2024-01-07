رد مقتضب لنجم نيوكاسل على اهتمام سان جيرمان

الوكيل الإخباري - رد برونو جيمارايش نجم نيوكاسل، على التقارير الصحفية التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.



واحتفل جيمارايش برسالة مقتضبة بعد فوز فريقه على سندرلاند بثلاثية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.



وكتب اللاعب البرازيلي عبر حسابه على منصة إكس "نيوكاسل يونايتد.. نقطة".



وكانت تقارير صحفية كشفت أن النادي الباريسي بصدد التحرك لضم برونو جيمارايش بناء على رغبة المدرب لويس إنريكي في تدعيم خط الوسط.



وأشارت هذه التقارير إلى أن جيمارايش (26 عاما) يرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2028 ويتضمن شرطا جزائيا ضخما بقيمة 115 مليون يورو.



وذكرت أن إدارة بي إس جي تترقب أولا رغبة اللاعب ومدى استعداده للعودة مجددا لأجواء الدوري الفرنسي.



يذكر أن برونو جيمارايش انتقل إلى نيوكاسل يونايتد، في يناير/ كانون الثاني 2022 قادما من أولمبيك ليون.

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