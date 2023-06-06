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الثلاثاء، 06-06-2023 02:09 م

رسميا.. تأجيل السوبر الفرنسي

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الوكيل الإخباري -  حسم فنسنت لابرون رئيس الرابطة الفرنسية المحترفة، مصير مباراة السوبر المحلي، التي كانت ستقام في أغسطس/آب المقبل.

وأكد لابرون أن مباراة السوبر الفرنسي تأجلت إلى شهر يناير/كانون ثان المقبل، مضيفًا أنها ستقام خارج حدود فرنسا.

وتجمع مباراة السوبر المحلي بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وتولوز بطل كأس فرنسا.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد أشارت قبل أسابيع قليلة، إلى أن مباراة السوبر الفرنسي لن تقام في اليابان هذا العام، وذلك بسبب مشاكل تسويقية. 

يذكر أن منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي ستنطلق يوم 11 أغسطس/آب المقبل.

وتوج باريس سان جيرمان بآخر لقب لبطولة السوبر بفوزه على نظيره نانت بنتيجة 4-0 في أغسطس/آب 2022.

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