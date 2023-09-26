رسميا.. ليفربول يجدد عقد لاعبه

الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول رسميًا، الإثنين، منح أحد لاعبيه عقد طويل الأمد.



وقال ليفربول، في بيان عبر موقعه الرسمي: "اتفق الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، على تمديد إقامته مع النادي الذي انضم إليه من أولمبياكوس في أغسطس/آب 2020".



ولم يحدد الريدز في بيانه مدة عقد تسيميكاس الجديد.



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من جانبه قال تسيميكاس، في تصريحات لموقع ليفربول: "أشعر بسعادة بالغة لوجودي هنا وتمديد عقدي، أشعر أن كل التضحيات التي قمت بها، والعمل الذي قمت به، كل شيء يؤتي ثماره".



وأضاف: "لكن هذا يبقيني متحمسًا تمامًا للباقي، كما قلت في العديد من المقابلات، هذا الفريق لديه الكثير والكثير من الأشياء ليحققها، وأردت أن أكون جزءًا منه منذ الدقيقة الأولى".



وتابع: "المزيد من النجاح والمزيد من العمل والمزيد من الجوائز، بالنسبة لي، أهم شيء هو الفوز بالألقاب، والالتزام في كل موقف، وأن أكون جزءًا من كل هذا".



واختتم: "أعتقد أن هذا الفريق لديه إمكانات كبيرة جدًا للفوز بالمزيد من الألقاب، وسنسعى لتحقيق ذلك، أعتقد أن الجميع جاهز بنسبة 100%، ويركز على المباريات المقبلة، والجميع مستعد لتحقيق أشياء كبيرة في المستقبل".



يُذكر أن تسيميكاس (27 عامًا) قد شارك مع ليفربول في 63 مباراة، عبر جميع المسابقات، ونجح في تقديم 12 تمريرة حاسمة.

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