رقم صامد لـ رونالدو في الدوري الإنجليزي.. وبرونو يلاحقه

الوكيل الإخباري_ ما يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي يوفنتوس، يتصدر اسمه أحد أبرز الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.



ورونالدو البالغ من العمر 36 عامًا، قضى محطة رائعة في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، بين صفوف مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل عنه، صيف 2009، نحو ريال مدريد.



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وأشارت شبكة أوبتا العالمية، المختصة في عالم الأرقام القياسية والإحصائيات، إلى أن رونالدو ما يزال يمتلك رقمًا قياسيًا باسمه، منذ أكثر من 12 عامًا.





كريستيانو هو أكثر لاعب برتغالي سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي، برصيد 84 هدفًا.



ويحتل لويس بوا مورتي، الوصافة بـ29 هدفًا، بينما جاء لويس ناني في المركز الثالث بـ26 هدفًا.



والثنائي الذي ما يزال بإمكانه اللحاق برونالدو، هما برونو فيرنانديز وديوجو جوتا، خاصة أن كليهما سجل 21 هدفًا، حتى الآن.



المصدر : ملاعب



