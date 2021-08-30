رونالدو لن يرتدي الرقم 7 وقد يحمل شارة القائد ،، إليكم الرقم المتوقع

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشاعاد كريستيانو رونالدو لمسرح الأحلام " أولد ترافورد"، وسيرتدي القميص الأحمر الذي أحبه كثيرا، خصوصا وأنه قدمه كنجم أسطوري لكرة القدم العالمية، وتذوق معه حلاوة رفع لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة بمسيرته الكروية، ولكنه في هذه المرة لن يرتدي الرقم الذي أحبه "7"، أو حتى الأرقام الأخرى التي أرتداها خلال مسيرته "17"، "28" و"9".وتمنع قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كريستيانو رونالدو من ارتداء القميص رقم 7 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ارتداء المهاجم الأوروغواياني إيدينسون كافاني للرقم في البطولة.وستكون الأرقام المتاحة للنجم البرتغالي ( 12، 15، 24، 30، 31 و33)، فيما من المتوقع أن يحمل رقما كبيرا مثل "70" لتشابهه مع الرقم "7" أو "99".ومن المتوقع أن يقرر الجهاز الفني لليونايتد منح اللاعب البرتغالي شارة القائد للفريق، نظرا لتاريخه الأسطوري مع الفريق العريق والطامح للعودة للأمجاد التي صنعها رفقة اللاعب البرتغالي .