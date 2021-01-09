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السبت، 09-01-2021 02:28 م

ريال مدريد يختار بين محمد صلاح و سون

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الوكيل الإخباري _  قالت صحيفة “داريو” أن ريال مدريد يتابع بقوة تطور مستوى الكوري الجنوبي هيونج مين سون مع فريق توتنهام الإنجليزي لبحث التعاقد معه.


وذكرت الصحيفة الشهيرة أن ريال مدريد سوف يخاير بين التعاقد مع المصري محمد صلاح من ليفربول والكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام.


وكشفت شبكة “سكاي سبورت” العالمية بعض التحديثات والأخبار المهمة عن مستقبل المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول الإنجليزي، منذ عدة أسابيع.




وذكرت الشبكة العالمية منذ فترة أن محمد صلاح يعتبر هدفاً رئيسياً لنادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية للتعاقد معه بداية من الموسم القادم.

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واشتعلت الأمور منذ أسابيع عندما نشرت صحيفة “آس” الإسبانية تصريحات على لسان محمد صلاح بعد مقابلة حصرية تمت بينهما، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً بعد كلام صلاح عن امكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.


ومنذ أسبوعين واجه ليفربول كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك وشهدت التشكيلة تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء ليتم ربط حديثه مع آس بقرار يورجن كلوب الفني، ليخرج أبوتريكة في أحد الاستوديوهات التحليلية ليشعل الأمور أكثر بحديثه عن عدم سعادة صلاح داخل صفوف الريدز في الوقت الحالي، بسبب عدم إعطاء كلوب له شارة القيادة في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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