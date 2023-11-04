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السبت، 04-11-2023 01:37 م

ريال مدريد يخطط لضم لاعب برشلونة السابق

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الوكيل الإخباري - تخطط إدارة ريال مدريد للتعاقد مع لاعب سابق في صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الميرينجي يرغب بقوة في التعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ في الصيف المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر، لكن إبرام هذه الصفقة ليس سهلا.

وكشفت الشبكة أن الملكي يضع خطة بديلة حال تعقد إتمام صفقة ديفيز، من خلال التوقيع مع أليخاندرو جريمالدو من باير ليفركوزن، والذي كان لاعبا سابقا في برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2016.

وأشارت إلى أن المثير في هذه الصفقة أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يسعى أيضا لضم جريمالدو كبديل لأليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر.

وخاض جريمالدو 14 مباراة مع باير ليفركوزن، حيث أحرز 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، رغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

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