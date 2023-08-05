سر تأخر باريس في حسم صفقة ديمبلي

الوكيل الإخباري - تأخر باريس سان جيرمان، في حسم التعاقد مع عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



كان اللاعب الفرنسي، قدم طلبًا لبرشلونة منذ أيام للموافقة على انتقاله إلى باريس، بالإضافة للسماح له بالتفاوض على الشروط الشخصية لعقده في "حديقة الأمراء".



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، كان من المقرر أن يوقع ديمبلي مع سان جيرمان، أمس الجمعة، لكن تأخرت الصفقة عن الموعد المحدد لها.



وأشارت إلى أنَّ ديمبلي كان يجب أن يجتاز الكشف الطبي بالأمس، لكن تأخر إجراء الفحوصات؛ بسبب أن برشلونة لم يرسل المستندات الخاصة بتأكيد الصفقة.



وذكرت أن برشلونة، استغرق حتى الآن وقتًا أطول من المتوقع لتسليم الأوراق الرسمية للصفقة.



وتعمل إدارة برشلونة على التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، كي يكون بديلاً لديمبلي في الموسم المقبل.

اضافة اعلان

ملاعب