سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

الوكيل الإخباري - امتدح دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، منافسه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان، قائلاً: "إنه من بين أفضل 4 أو 5 فرق بأوروبا حاليًا".



وقال سيميوني: "إنتر واحد من بين أفضل 4 أو 5 فرق أوروبية في الوقت الحالي؛ لأن نتائجه في الدوري الإيطالي تتحدث عن نفسها، وكذلك الطريقة التي لعبوا بها التشامبيونز الموسم الماضي، بعدما قدم نهائيًا كبيرًا أمام مانشستر سيتي، والآن يواصلون التنافس بقوة أكبر".



وأضاف المدرب الأرجنتيني مساء الثلاثاء "تعجبني كثيرا طريقة لعب إنتر. أقول هذا منذ فترة، إنهم يلعبون كرة قدم سهلة وأحيانًا تكون الطرق السهلة هي الأفضل، كما أن الفريق يلعب بشكل جماعي. ستكون مباراة قوية، ومن سيربح الكرات الثنائية سيحظى بفرص أكبر للفوز".



وتابع "مستعدون، فقد واجهنا هذا الموسم ريال مدريد في أكثر من مناسبة وهو منافس قوي للغاية، وفي نفس مستوى إنتر حاليًا. نرغب في تقديم أداء مثل المباريات التي لعبناها أمام الريال، خاصة في السوبر وكأس الملك".

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